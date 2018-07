Dorpshuisplein krijgt groene injectie HERAANLEG EERSTE AANZET VOOR VERGROENING VAN PLEINEN VALENTIJN DUMOULEIN

05 juli 2018

02u46 0 Izegem Het Dorpshuisplein in Emelgem ondergaat begin 2019 als eerste van verschillende pleinen een grondige metamorfose. Beton wijkt er voor meer natuur, wat speelelementen en een publieke barbecue. Blikvangers worden enkele elementen die verwijzen naar Emelgem als Perengemeente.

De stad koestert al langer plannen om de kernen van Emelgem, Kachtem en de Bosmolens aan te pakken. Ook de Melkmarkt prijkt op dat verlanglijstje. De intenties zijn vervat in het Visie 2030-plan, maar wachten op geld en een volgende bestuursploeg om naar realisatie te gaan. Vergroening staat daarbij in grote letters aangestipt. Nu al zijn er op andere locaties in de stad kleine ingrepen; zoals gisteren nog met het aanbrengen van klimplanten die de komende jaren langs kabels over het gezellige Sint-Pietersstraatje zullen groeien. Andere vergen iets meer tijd. "Zo moeten we voor de heraanleg van die pleinen wachten op rioleringswerken om zelf aan de slag te kunnen gaan", vertelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Anders moet je enkele maanden of jaren na de renovatie een plein al terug opengooien en dat zou zonde van het belastinggeld zijn. De heraanleg van het Emelgemseplein komt daarom wellicht pas eind volgende legislatuur aan bod. Dat weerhoudt er ons echter niet van om kleinere projectzones aan te pakken. Daarom kiezen we nu al voor de renovatie van het Dorpshuisplein vlakbij. Het is een eerste aanzet voor de vergroening van onze stad op een grotere schaal."





Op een infovergadering duidde de stad zijn plannen met een voorontwerp. Nu ligt er een ongebruikte petanquebaan, zie je veel rode betonnen klinkers en is er van groen nauwelijks sprake. "Een mooie magnoliaboom vormt de uitzondering en die gaan we dan ook bewaren", vertelt groendeskundige Tristan Coene.





Perelaars

"De weinige bomen die er staan hebben ook te weinig ruimte en duwen de verharding omhoog. De stenen verdwijnen ten voordele van veel groen. We voorzien kleurrijke plantenvakken, maar ook picknicktafels- en banken, een publieke barbecue, enkele speeltuigen en een betere mindervalidenhelling naar het Dorpshuis." Milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk) vult aan: "Er zijn ook plannen voor een pluktuintje, leifruit aan de muren en als knipoog naar Emelgem als Perengemeente komen er ook perelaars. En de zalen in het Dorpshuis krijgen een naam die naar verschillende perensoorten verwijst."





De heraanleg gaat begin 2019 van start en moet die zomer klaar zijn. Dit najaar pakt de stad toch al enkele kleine zaken op het Emelgemseplein aan. "Enkele beuken ruimen plaats voor een haag en we voorzien meer bloemen, grassen en vaste planten", vertelt Staes. Bij de suggesties van inwoners is er vooral de vraag om aandacht te hebben voor extra verlichting en de verkeersveiligheid. Zaken die de stad ter harte neemt op weg naar het definitieve ontwerp.