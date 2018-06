Doodrijder nu ook veroordeeld in oplichtingszaak 13 juni 2018

De rechter in Ieper heeft negen beklaagden veroordeeld in een oplichtingszaak. Hoofdbeklaagde Wim B. uit Menen, die al een ellenlang strafblad heeft, werd veroordeeld tot 30 maanden celstraf en een boete. Hij is ook verantwoordelijk voor de dood van Stadenaar Laurent Vermeersch (64) bij een ongeval vorige maand.





De werkwijze van de bende was steeds dezelfde. De leden kochten laptops en smartphones op naam van een van hun onbestaande vennootschappen. De goederen werden nooit betaald. Er vonden feiten plaats in onder meer Ieper, Kortrijk en Izegem. In hun verdediging wezen de meeste beklaagden richting Wim B. uit Menen. Hij zou hen gevraagd hebben om de goederen op te halen en in zijn naam te tekenen voor ontvangst. B. stond naast oplichting ook terecht voor drugsfeiten, waarvoor hij vijf maanden cel en een boete opliep. De man kwam vorige maand in het nieuws toen hij - vier dagen na te zijn vrijgelaten uit de gevangenis - een dodelijk ongeval in Torhout veroorzaakte, waarbij Laurent Vermeersch uit Staden het leven liet. Wim B. knalde, aan het stuur van een bestelwagen, onder invloed tegen de wagen van het slachtoffer.





In de oplichitingszaak kregen andere beklaagden tot twee jaar effectief, terwijl twee van hen er met opschorting van straf van afkwamen.





(CMW)