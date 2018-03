Dominique schrijft Franse roman 23 maart 2018

02u39 0

Domnique Lannoo heeft met 'Reflets turquoises' haar eerste roman klaar. In het Frans en dat is uiteraard niet zomaar. "Ik ben thuis tweetalig opgevoed en in het dagelijks leven ben ik docente Frans aan de Vives-hogeschool", vertelt ze. "Het voelde goed aan om dit boek in het Frans te schrijven. Bovendien kan lectuur in een vreemde taal net stimuleren om die taal wat beter te leren kennen. In het boek proberen personages de draad van hun bestaan opnieuw op te pakken na een noodlottige opeenvolging van levensveranderende gebeurtenissen. Na een slagaderbreuk, de dood van een kind en een verwoestende aardbeving komen de hoofdpersonages van 'Reflets turquoises' oog in oog te staan met hun toekomst, weerkaatst door een spiegel in een blauwgroene gloed van turkoois. De boodschap: het geluk ligt altijd op de loer, als je er maar voor open staat." Het boek wordt uitgegeven via Edilivre en is via hun webshop ook te verkrijgen. Het kost 14,5 euro. Je kan het ook bestellen via dominque.lannoo@telenet.be.





(VDI)