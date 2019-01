Dolle automobilist opgepakt na tal van aanrijdingen: “Hij reed op alles wat bewoog, ik zag de dood voor ogen” Lieven Samyn

19 januari 2019

16u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Izegem Een bestelwagen heeft vorige nacht tijdens een dolle rit in Hulste (Harelbeke), Emelgem (Izegem) en Ingelmunster tal van auto’s geramd. De chauffeur reed ook op enkele voetgangers in, maar kon uiteindelijk opgepakt worden. Wat hem bezielde, is voorlopig niet duidelijk. “Hij reed op alles wat bewoog”, vertelt slachtoffer Saskia Desmet (45).

Rond 4u30 verliet Saskia samen met een vriend privéclub Acanthus langs de Brugsesteenweg in Hulste (Harelbeke). “Ik stapte in mijn wagen, maar omdat de ruiten bevroren waren moest ik wat wachten om te kunnen vertrekken. Plots hoorde ik een harde knal. Ik deed de autodeur open en zag een bestelwagen die met opzet op de auto van mijn vriend inreed. Tot twee keer toe. Hij probeerde ook mijn vriend uit Lauwe (Menen) van de weg te rijden maar hij kon in een dijk springen.”

Maar toen moest alles eigenlijk nog beginnen. Toen de bestelwagen weg reed richting Ingelmunster beslisten Saskia en de vriend de achtervolging in te zetten. Honderd meter verder had de bestelwagen al halt gehouden en kon Saskia de nummerplaat noteren. “Daarna reed ik snel weg en verwittigde de politie”, vervolgt de vrouw.

“Net als in een film”

“Maar wat ik niet wist, is dat die bestelwagen me achtervolgde. Op de weg tussen Ingelmunster en Izegem kwam de chauffeur plots naast mij rijden en probeerde hij me van de weg te rammen. Hoe sneller ik reed om weg te vluchten, hoe sneller de bestelwagen reed. Het was net als in een film. Ik dacht dat hij me dood wou rijden. Ik hoop dat hij zwaar gestraft zal worden.” Uiteindelijk kon Saskia aan de dolle automobilist ontsnappen door haar auto op een parking te verschuilen. De politie zorgde er uiteindelijk voor dat ze met de vriend naar het ziekenhuis overgebracht konden worden. Daar mochten ze vanmiddag de spoeddienst verlaten.

“Eén persoon opgepakt”

Ook in de Baronstraat in Emelgem (Izegem) maakte de bestelwagen slachtoffers. Toen een 21-jarige jongeman bij hem thuis afgezet werd, reed de bestelwagen op de auto in en vluchtte weg. Even later keerde hij echter terug en reed over het voetpad, precies met de bedoeling de jongeman en twee van zijn vrienden met opzet te raken. Een meisje raakte lichtgewond. “Eén persoon is opgepakt”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen. “Hij moet nog verhoord worden. In het belang van het onderzoek kan hierover voorlopig verder niet gecommuniceerd worden.”

Volgens onofficiële informatie reed de bestelwagen tijdens zijn dolle rit in totaal veertien voertuigen aan.