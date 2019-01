Dolle automobilist die voetgangers probeerde omver te maaien vrijgelaten onder voorwaarden LSI

20 januari 2019

15u16

De automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hulste (Harelbeke), Izegem en Ingelmunster opzettelijke enkele voertuigen aanreed en probeerde voetgangers omver te maaien, is zondag door de onderzoeksrechter in Kortrijk onder voorwaarden vrijgelaten. De man is wel in verdenking gesteld van poging doodslag en een rist andere tenlasteleggingen. Wat zijn motief was en of hij onder invloed was, is voorlopig nog onduidelijk. In totaal zijn vier aanrijdingen gebeurd, waarbij drie voertuigen beschadigd werden en twee personen gewond geraakt zijn. “Ik had liever gezien dat hij even in de cel verdween”, reageert een van de slachtoffers, Louis Dierickx-Visschers. “Hopelijk is een van de voorwaarden dat hij niet meer in een auto mag rijden. En dat ik hem nergens op straat tegen kom. Ik denk wel dat ik hem zou herkennen, ook al weet ik niet wie het is.”

