Docente Frans schrijft tweede boek in negen maanden tijd

29 december 2018

Izegem Met 'Mon Marathon' heeft Dominique Lannoo (54) haar tweede roman in negen maanden tijd klaar. In maart pakte ze uit met haar eerste boek 'Reflets Turqoises' en nu is er dus een tweede af. Opvallend: ze schreef de boeken in het Frans, in de hoop de interesse in de taal aan te wakkeren.

De keuze voor het Frans valt niet ver te zoeken. “Ik ben tweetalig opgevoed en in het dagelijks leven ben ik docente Frans aan de Vives-hogeschool”, vertelt ze. “Mijn eerste Franse roman is bovendien zo goed ontvangen in eigen streek dat het kriebelde om aan een tweede te beginnen.” Deze zomer was het zover. In anderhalve maand tijd pende ze het verhaal van ‘Mon Marathon’. “Ik schrijf over een vrouw die een marathonwedstrijd loopt en ondertussen op haar leven terugblikt”, zegt ze. “Dat concept kwam naar boven omdat ik vorig jaar zelf tien kilometer van de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker gelopen heb. Voor mij was dat al een grote prestatie na een eerdere rugoperatie. Het boek is niét autobiografisch, maar bevat uiteraard wel elementen die dicht bij mijn leefwereld aanleunen. In feite voert ze een psychische strijd terwijl ze tegelijkertijd een fysieke strijd aflevert.”

Het boek met op de kaft een illustratie van familielid Korneel Detailleur, kost 16 euro en is te koop via uitgeverij www.edilivre.com of via dominique.lannoo@telenet.be.