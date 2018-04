Dieven voor rechter na diefstal van 3.000 flessen wijn 12 april 2018

Twee mannen uit Izegem moesten zich gisterenmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor de diefstal van maar liefst 3.000 flessen wijn uit een leegstaande woning in Izegem in 2015. Fabrice P. (35) en Mike L. (32) braken verschillende keren binnen in een woning in Izegem die te koop stond. Ze gingen er met de hele wijnkelder vandoor waarvan de volledige waarde op 150.000 wordt geschat. In totaal boden ze 279 flessen wijn aan bij het veilinghuis in Antwerpen en kregen daar enkele duizenden euro's voor. Het duo betwist de diefstal. Ze worden er ook van verdacht om uit het huis een schilderij van 5.000 euro, twee iPad's, een handtas en nog enkele andere zaken te hebben meegenomen, maar dat betwisten ze. Het duo pleegde ook tussen januari en juni 2015 diefstallen in Wingene, Roeselare en Lauwe waar ze telkens aan de haal gingen met werkmateriaal. Fabrice P. riskeert een celstraf van zes maanden, zijn kompaan Mike L. tien maanden. Vonnis op negen mei. (AHK)