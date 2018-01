Dieven slaan tweede keer toe in Panos RAMKRAKERS GEVAT NA VERDACHT GEDRAG OP N36 IN VICHTE HANS VERBEKE

02u47 0 Hans Verbeke Net zoals de eerste keer, werd ook nu weer de glazen toegangsdeur aan diggelen gegooid. Izegem Dankzij camerabeelden en een alerte politiepatrouille zijn in de nacht van woensdag op donderdag in Vichte twee jonge kerels opgepakt die even tevoren voor de tweede keer in nog geen maand tijd een ramkraak pleegden op de broodjeszaak Panos, in de Marktstraat in Izegem. De boefjes, beiden 19 en afkomstig uit Izegem en Harelbeke, pleegden de feiten om te kunnen gokken. Ze zijn aangehouden.

F.D. uit Izegem en M.V. uit Harelbeke, beiden 19, sloegen op sinterklaasdag in de Marktstraat al eens de glazen toegangsdeur van de broodjeszaak Panos aan diggelen. Dat gebeurde 's nachts. Ze repten zich naar binnen, gristen de geldlade van de kassa mee en gingen op de vlucht. In de nacht van woensdag op donderdag deden ze dat kunstje nog eens over.





Gevat

"We werden gewekt door enkele doffe klappen", zegt Benoit Deketelaere die de nacht doorbracht bij z'n vriendin, in een flat boven de broodjeszaak. "Ik ging voorzichtig naar beneden, niet wetende wat te verwachten. Mijn vriendin keek intussen uit het raam. Ze zag nog net twee jonge kerels wegvluchten in de richting van de Grote Markt." De politie was snel ter plaatse, maar de vogels waren al gaan vliegen. Gelukkig werden ze gespot door de bewakingscamera's op de Grote Markt. Later op de nacht liepen ze tegen de lamp op de N36 in Vichte. De politie zette hen aan de kant, omdat ze zich verdacht gedroegen. In hun wagen lag een hamer die bij de ramkraak in Izegem werd gebruikt, een zelfgemaakte bivakmuts en een voorraad kleingeld. Dat bezwarend materiaal, in combinatie met de camerabeelden uit Izegem, deed hen de das om. De twee gaven toe dat ze ook de eerste ramkraak op hun actief hebben.





Ondersteuning

F.D. en M.V. werden door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden.





Volgens het parket houden de twee van een gokje, maar hebben ze daar niet altijd de centen voor. Daarom pleegden ze de ramkraken. Christel Rys, regioverantwoordelijke voor Panos, reageert tevreden op de arrestatie. "Het is vooral belangrijk voor de zelfstandige uitbaters van de getroffen broodjeszaak", legt ze uit. "Net voor de zomer zijn ze vol enthousiasme aan een mooie uitdaging begonnen en ze doen dat goed. Maar twee dergelijke ramkraken zijn slecht voor het moreel. Vanuit Panos zorgen wij wel voor ondersteuning, niet alleen bij de materiële afhandeling, maar ook op mentaal vlak. Het is belangrijk dat ze geen schrik overhouden aan wat hen nu opnieuw is overkomen."





Rys stak gisteren mee de handen uit de mouwen om glas op te ruimen. Als gevolg van de ramkraak moest Panos in Izegem gisteren noodgedwongen de deuren sluiten.





Vanaf vandaag is de zaak wel weer gewoon open.





"Hoewel de daders zijn gevat, nemen we snel maatregelen om inbraken te vermijden. Ik snap die boeven trouwens niet goed. Wie een beetje nadenkt, weet dat in veel handelszaken 's nachts weinig of geen geld wordt bewaard. Het schadebedrag is veel groter dan wat ze konden buitmaken in de twee keer dat ze hier zijn binnengedrongen."