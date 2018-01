Dief crasht al na 300 meter op rotonde MAN (29) AAN DE HAAL MET TREKKER VAN TRANSPORTBEDRIJF KTO HANS VERBEKE

02u32 0 Foto Hans Verbeke De onhandige dief vernielde ook vijf houten chalets met de pas door hem gestolen trekker. Izegem Een 29-jarige dief heeft het gisterenmorgen in alle vroegte nogal bont gemaakt op de industriezone in Izegem. Hij ging aan de haal met een trekker bij het transportbedrijf KTO, maar crashte al na amper 300 meter. Hij stoof door de omheining van de stedelijke werkplaatsen en ramde daar enkele houten chalets. Hij probeerde zich nog uit de voeten te maken, maar werd kort nadien in de omgeving opgepakt.

Francis Turpyn, verantwoordelijke voor het wagenpark bij het transportbedrijf KTO, kreeg gisterenmorgen vroeg een bizar telefoontje. "Een van onze trekkers was gecrasht aan de rotonde van de Lieven Gevaertlaan met de Lodewijk de Raetlaan, amper driehonderd meter van de achterkant van ons bedrijf. Aan het stuur zat een dief die even tevoren bij ons had toegeslagen. Ik geloofde m'n eigen oren niet."





Hans Verbeke Francis Turpyn van transportbedrijf KTO.

Ware ravage

Turpyn spoedde zich naar de bewuste rotonde.





"Wat een ravage was me dat", zegt hij. "De trekker reed met de linkerwielen over de rotonde, verloor de controle over het stuur en plofte vervolgens in de omheining van de stedelijke werkplaatsen."





De rit van de dief eindigde op de parking, waar de trekker enele aanhangwagens ramde waarop houten chalets stonden. De ravage was groot.





Een passant vreesde dat de chauffeur onder het gevaarte was beland en daarom snelde de brandweer ter plaatse. De spuitgasten konden echter niks doen, de bestuurder bleek verdwenen. Een politiepatrouille trof de man even later toch in de buurt aan. Naar verluidt, was hij drijfnat en kon hij geen zinnige verklaring geven voor zijn aanwezigheid in de buurt. De Izegemnaar werd opgepakt. Hij zou geen onbekende zijn voor het gerecht.





Gisteren werd er voor het eerst dit jaar gewerkt bij KTO.





"Om vijf uur begint de vroege ploeg", weet Francis Turpyn. "De dief stond dan vermoedelijk al even op wacht. We denken dat hij het goede moment heeft afgewacht om toe te slaan."





De 29-jarige man griste een aantal sleutels mee en stapte in een trekker. "Hij reed weg via de achterzijde van ons bedrijfsterrein. De gestolen en intussen flink beschadigde trekker is de oudste van ons wagenpark. Maar het is een hele rompslomp om snel een vervangtrekker te vinden. Onze opdrachten zijn strikt geregeld en dus los je zo'n probleem niet in één-twee-drie op."





Ook voor de stad Izegem is de aanrijding vervelend.





"Vijf houten chalets zijn vernield", weet burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Het gaat om chalets die we verhuren maar ook zelf gebruiken, zoals komend weekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad. Noodgedwongen zullen we nu op de privémarkt bijkomende exemplaren moeten huren."