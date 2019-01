Dichter Max Temmerman te gast in de bib VDI

Naar aanleiding van Gedichtendag op zaterdag 26 januari nodigt de openbare bibliotheek op de Grote Markt dichter Max Temmerman uit. Hij debuteerde in 2011 met de bundel Vaderland, goed voor een nominatie van de C.Buddingh-prijs 2012. In oktober 2013 verscheen de succesvolle opvolger Bijna een Amerika. Die bundel kaapte de Herman de Coninck Publieksprijs weg. In september 2015 verscheen Temmermans derde bundel Zondag Acht Dagen, te lezen als het sluitstuk van een drieluik over tijd. In mei 2018 verscheen Huishoudkunde, zijn meest recente bundel. Temmerman wordt geinterviewd door bibliothecaris Nicolas Cappelle en lees aansluiten fragmenten uit eigen werk voor. Afspraak tussen 10 en 12 uur. De inkom is gratis. Met medewerking van kunstacademie Art’Iz.