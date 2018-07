Deze maand al 16.000 bezoekers in zwembad Izegem 19 juli 2018

02u36 0

Het aanhoudende warme weer zorgt voor een heuse toeloop in het openluchtzwembad van Izegem. Daar zijn sinds begin juli al 16.000 bezoekers geteld. "Een flink aantal", beaamt ook Francis Vandeputte. "Vroeger hadden we topdagen van 1.500 tot 2.000 zwemmers, maar nu is er meer een constante toeloop. We hebben al dagen gehad dat hier 300 zwemmers zaten, maar ook dagen met 1.500 bezoekers. Het straffe is dat het zwembad afgelopen weekend dicht was voor gewone bezoekers omdat er een zwemcriterium was, dus eigenlijk kon dat cijfer nog hoger liggen. Het is nog te vroeg om te zeggen of we op records afstevenen. Als het goede weer zich doorzet - en de vooruitzichten zijn goed- dan kan dat zeker." Om een record te breken moet het zwembad meer bezoekers over de vloer krijgen dan de 28.742 die er in juli 2013 over de vloer kwamen. (VDI)