Designverlichtingsproducent Lign krijgt ambachtelijk label VDI

12 maart 2019

13u49

Bron: VDI 0 Izegem Designverlichtingsproducent Lign uit de Slabbaardstraat-Noord heeft van Unizo het Handmade in Belgium-label gekregen. Dat zet bedrijven in de kijker die nog op ambachtelijke wijze werken. Het gaat om het achtste HIB-label dat in Izegem werd uitgereikt.

Lign werd in 1956 opgericht door grootvader Oswald Desimpelaere en later overgenomen door zijn dochter Hilde en haar man Jan Scherrens. Vandaag staat hun dochter Valérie aan het roer van het bedrijf met vijftien werknemers. “We produceren onder andere in- en opbouwspotjes voor vitrines en kasten, leeslampen met op maat gemaakte bevestigingssystemen, designverlichting en profielen voor spiegels & spiegelkasten”, vertelt Valerie. “We richten ons voor op maat gemaakte verlichting ook op de hotelsector, met klanten als Crown Plaza, Ibis en Holiday Inn.”

Het bedrijf deed onlangs nog een grote investering om meer controle te krijgen over het productieproces. “Dat we nu dit label krijgen, sterkt ons in deze keuze”, vertelt Valérie. “Als ondernemer moet je jezelf kunnen onderscheiden en ik ben ervan overtuigd dat een authentiek verhaal klanten aanspreekt”, besluit Valerie.