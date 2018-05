De Noenkels veroveren YouTube THEATERDUO MAAKT ONLINE FURORE MET WEST-VLAAMSE VERTELLINGEN VALENTIJN DUMOULEIN

02u28 0 Izegem Het theaterduo Julien en Gilbert duikt al enkele jaren te pas en te onpas op bij evenementen in de regio, maar voortaan maken ze ook het internet onveilig. Het tweetal scoort tegenwoordig op een eigen YouTube-kanaal. Veroveren de mannen straks ook de harten van de online kijkers?

"Gilbert en Julien zijn twee ietwat sullige broers die eeuwige vrijgezellen zijn", vatten Giovanni Seynhaeve (42) en Thomas Demeulenaere (44) hun personages samen. "Ze hebben een gedeelde liefde voor muziek en houden van ouderwets vertier. Ze staan bekend om hun grappige verhalen, maar dagen evengoed op feestjes op om met hun discobar plaatjes te draaien. Julien en Gilbert ontstonden vier jaar geleden. Sindsdien treden we er vaak mee naar buiten als onderdeel van ons theatercollectief Ampersand."





Het duo dook de voorbije jaren vaak op als straattheateract, net als enkele andere te boeken alter ego's. Nu wenkt ook de wondere wereld van het internet. Met 'De Noenkels' hebben ze sinds kort een eigen YouTube-kanaal waar ze wekelijks één West-Vlaams 'vertellingske' op de kijker loslaten. Een idee van producer en stadsgenoot Marijn Willaert. "Mijn moeder zag ze ooit aan het werk op een feestje en gaf me de tip ze in de gaten te houden", zegt hij.





"Ik ben professioneel cameraman, maar droomde er al langer van om onder de noemer Red Fly Productions met een eigen productie te starten. Ik koesterde de stille droom om West-Vlaamse volkse humor voor een breed publiek te brengen. Toen ik hen aan het werk zag, wist ik dat ik de ideale formule gevonden had."





Het resultaat mag er zijn. Er staan al zes druk bekeken filmpjes met moppen van het duo online. Elke maandag komt er een nieuw verhaaltje bij. "We hebben er vijfentwintig ingeblikt en in totaal hebben we al meer dan 2.500 kijkers gelokt", glundert Giovanni. "Niet dat de grappen zo hoogstaand of uniek zijn. Je hebt ze vast al eens ergens anders gehoord, maar de manier waarop we ze verpakken is wel uniek. In de stijl van Julien en Gilbert in een decor dat altijd hetzelfde blijft. Al verandert er telkens één voorwerp op de achtergrond. Een kleine inside joke. " Wat de formule zo aanstekelijk maakt? "De filmpjes zijn kort en bondig en met een goede ontknoping", weet Thomas. "Ze zijn ook zeer herkenbaar. We hopen hiermee Julien en Gilbert met een groter publiek te laten kennismaken."





Julien en Gilbert zijn tijdens de Izegemse Batjes in het derde weekend van juni in het echt aan het werk te zien.





Abonneren op 'De Noenkels' op YouTube kan gratis.