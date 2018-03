De Langste Legolaan 31 maart 2018

In de paasvakantie is het al Lego wat de klok slaat in Eperon d'Or. In het museum staat een prachtig schaalmodel van Legoblokjes. "Via een zoek-en-doeparcours verdien je een verzameling Legosteentjes", zegt conservator Hilde Colpaert. "Daarmee bouw je je eigenzinnig droomhuis. Met een foto vereeuwigen we je bouwwerk, en met alle foto's maken we virtueel de Langste Legolaan van de stad." Het evenement loopt tot en met 15 april, van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17.30 uur. Info: www.eperondor.be. (VDI)