Dayron is 28.000ste bezoeker Eperon d'Or 02 juni 2018

MSKA-leerling Dayron De Clercq uit Wingene is gisteren als 28.000ste bezoeker van stadsmuseum Eperon d'Or in de bloemetjes gezet. De leerling was er met zijn klasgenoten van de schilderafdeling van het Roeselaarse atheneum op bezoek. Vandaag is het museum één jaar open en precies nu werd de kaap van de 28.000 bezoekers bereikt. "In vergelijking met het vroegere borstel- en schoeiselmuseum is dat bijna een drievoud van het aantal jaarlijkse bezoekers", vertelt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "We kunnen dus zeggen dat Eperon d'Or een succes is. Op de eerste verjaardag verwennen we alle bezoekers ook met een passend verjaardaggeschenkje. Dayron was alvast blij verrast. "Dit had ik totaal niet verwacht, maar het is uiteraard wel leuk. Ik heb enkele tickets gekregen voor cultuurhuis De Leest, het openluchtzwembad en het museum, zodat mijn familie het ook eens kan bezoeken." Dit jaar staan er in Eperon d'Or nog een aantal grootste activiteiten op de planning, zoals de zomerzoektocht van Vlieg en workshops om vakantieslippers en handtassen te maken.(VDI)