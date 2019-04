Danser Dieter Vandeputte koopt eerste Rode Kruis-sticker VDI

08 april 2019

13u24

Bron: VDI 0

Het Rode Kruis begint naar jaarlijkse gewoonte opnieuw met zijn stickeractie. Dit keer staan de Playmobil-speelgoedfiguurtjes er op. Vanaf eind april verschijnen er opnieuw vrijwilligers in het straatbeeld om de stickers op openbare plaatsen of drukke verkeersaders te verkopen. In Izegem werd de aftrap alvast gegeven door danstalent Dieter Vandeputte van het Life Danscenter. Hij kocht de eerste sticker van lokaal voorzitster Ann Vermeulen. Bij de overhandiging figureerde de koppeltjes-kinderdansgroep graag mee. Dieter deed onder andere mee aan programma’s op televisie als So You Think You Can Dance, Belgium’s Got Talent en Dance As One.

Ook online

“Zoals elk jaar gaat de opbrengst integraal naar onze lokale afdeling”, zegt ze. “Hiermee kunnen we investeren in nieuw materiaal, zoals ambulances of interventiekledij. Er is ook een primeur. Wie geen stickerverkoper tegen het lijf loopt kan voor het eerst ook een sticker online kopen. Wie vanaf 25 april naar www.koopdesticker.be surft, krijgt die kans en enkele dagen later belandt de sticker in de brievenbus.”