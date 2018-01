Dans centraal op Izegemse 100 dagen 20 januari 2018

Ook in Izegem vierden de zesdejaars van de middelbare scholen gisteren hun 100 dagen. In Prizma Campus College waagden de leerlingen zich eerst aan een gezamenlijk ontbijt, waarna ze tijdens de speeltijd in verkleedkledij allerlei dansjes aan hun medestudenten mochten demonstreren. In Prizma Campus VTI waren er activiteiten op verplaatsing en op school was er nadien nog een receptie. In Prizma Campus Instituut de Pélichy stond een vrij podium. 's Avonds organiseerde jeugdhuis De Tunne nog een fuif voor alle scholen.(VDI)