Danny S. riskeert maximumstraf van dertig jaar voor moord op Izegemse huisdokter. Weduwe getuigt: “Je bent een waardeloos monster” Jeffrey Dujardin

08 februari 2019

16u13 0 Izegem In de zaak van de moord op huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem, riskeert Danny S. uit Ingelmunster in beroep de maximumstraf van dertig jaar cel. Het werd een emotioneel proces, waarbij de vrouw van Patrik, zijn dochters en schoonmoeder ook aanwezig waren. “Niet één, maar twee moorden heb je op je geweten, je hebt me innerlijk verwoest”, getuigde de weduwe.

Huisarts Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 met twee messteken vermoord tijdens een huisbezoek aan patiënt Danny S. in de Rozestraat in Ingelmunster. Eén steek in de hals was fataal en bleef 11,5 centimeter diep steken. De dader vluchtte het huis uit en gaf zich later aan bij zijn advocaat. In eerste aanleg kreeg hij 28 jaar cel voor moord en tien jaar terbeschikkingstelling, maar hij ging in beroep.

Niet één, maar twee moorden heb je op je geweten, je hebt me innerlijk verwoest. Alles is weg, alles is zwart en kapot. Ik ben mijn grootste liefde kwijt Weduwe Catheline Verstraete richt zich tot de beklaagde

Voorbedachtheid

Weduwe Catheline Verstraete (62), haar dochters, haar moeder en familie waren aanwezig op de zitting. Elk van hen had een brief klaar. Het werd een moedig en emotioneel betoog. “Niet één, maar twee moorden heb je op je geweten, je hebt me innerlijk verwoest”, zei Catheline. “Door jouw ontoelaatbare daad heb ik geen toekomst meer. Alles is weg, alles is zwart en kapot. Ik ben mijn grootste liefde kwijt, waar heb ik dat aan verdiend? Ik kan niet begrijpen dat je hem zonder reden op zo’n manier in de val hebt gelokt. Je bent een monster, zonder waarde”, riep ze richting Danny S.

De verdediging trekt de voorbedachtheid in vraag. “Er wordt gezegd dat mijn cliënt hem gelokt heeft met een leugen, maar hij had gewoon geen wagen”, zegt meester Verbeelen. “Mocht hij alles effectief gepland hebben, dan zou hij het doktersbriefje ook niet laten liggen hebben en zou hij gevlucht zijn.”

Groot gevaar

Voor de procureur-generaal is het duidelijk, dit was gepland. “Een week voor de feiten maakte hij een afspraak met de dokter, er lag een t-shirt klaar om aan te doen na de feiten en hij had de dag ervoor zijn spaarrekening leeggehaald. Hij verklaarde tegen de politie dat hij loog over rugpijn bij de dokter en verklaarde zelfs dat hij het plan had om een andere dokter neer te schieten”, zei de procureur-generaal. “Danny S. is een gevaar voor de maatschappij”, vond de procureur-generaal, die dertig jaar cel vorderde en een terbeschikkingstelling van vijftien jaar.”

Meester Kristiaan Vandebussche en meester Julie Vandenbogaerde vertegenwoordigden de familie. “Hij was kwaad op alles en iedereen”, zei Vandebussche. “Hij is een pure psychopaat.” Vandenbogaerde pleitte over de impact op de familie. “Ze zijn hun vader verloren, maar ook hun moeder. Ze is amper nog een schim van zichzelf”, waarop de weduwe huilend knikte.

S. kreeg zelf het laatste woord, maar had weinig te zeggen. “Het spijt me. Ik ben ontploft, ik kreeg geen antwoord op mijn vragen over mijn schouders en rug.” Vonnis op 15 maart.