Danny S. riskeert dertig jaar celstraf Familie vermoorde huisarts trekt hard van leer tegen dader LIEVEN SAMYN

01 maart 2018

02u46 0 Izegem Op het proces rond de moord op huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem verzamelde zijn 87-jarige, kranige schoonmoeder Elisabeth Wybo samen met haar twee kleindochters Sophie (38) en Stephanie (34) gisteren de moed om dader Danny S. (57) uit Ingelmunster in de ogen te kijken en aan te spreken. De openbare aanklager eiste op zijn beurt de maximumstraf van dertig jaar.

Huisarts Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van patiënt Danny S. in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Eén steek in de hals was fataal en bleef 11,5 centimeter diep steken. Voor de familie Roelandt stortte hun wereld in, alsof een clusterbom ontplofte. Ontroostbaar en ontredderd, zo voelen weduwe Catheline Verstraete (61), haar dochters, haar moeder en schoonbroers en -zussen zich sindsdien. "Patrik was een lieve, aangename en verstandige man. Ik zag hem als mijn eigen zoon", vertelde schoonmoeder Elisabeth Wybo (87). "Door de moord is ons alles afgenomen, de familie uiteengerukt. Het gemis is enorm. Patrik stond altijd klaar met raad en daad. Waarom is hij in godsnaam vermoord? De pijn is ondraaglijk. Dit wens je niemand toe." De voorbije twee jaar was Elisabeth de grote steun en toeverlaat voor haar ontroostbare dochter. Samen verhuisden ze ook van Izegem naar Roeselare. De herinneringen aan Patrik in Izegem waren te talrijk...





Complot ontmaskeren

Ook Patriks dochters Sophie en Stephanie richtten zich tot de dader. "Ik kan maar één conclusie trekken", aldus Sophie. "Niemand verdient het om jou op zijn pad te kruisen. Je bent het kwade in al zijn vormen. Je dacht een complot in de medische wereld te ontmaskeren maar je ontmaskerde jezelf. Je hebt papa zijn oude dag met mama ontnomen, zijn kleinkinderen hun opa afgepakt. We hebben zonder proces levenslang gekregen. Na 57 jaar is je masker definitief afgevallen. Je bent een koelbloedige moordenaar. Ik wens dat zo'n monster voorgoed in de gevangenis weggestopt wordt. Verder maak ik geen woorden meer aan jou vuil."





"Wat je hebt gedaan, Danny, was een zeer laffe daad", vond dochter Stephanie. "Papa van achteren aangevallen, zonder kans op verweer. De gedachte dat hij nog enkele minuten beseft heeft dat hij zou sterven, is ondraaglijk. Welk onrecht heeft papa jou aangedaan om jouw wraak te verdienen? Hij die altijd klaarstond om iedereen te helpen!"





"De moordenaar van mijn vader recht in de ogen kijken en aanspreken was het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven al heb moeten doen", vond Sophie. "Maar het was een opluchting, iets waar ik al meer dan twee jaar naar uitkeek. Het voelde goed aan mijn vader ook nog eens in de bloemetjes te zetten, te vertellen welke fantastische echtgenoot en vader hij wel was. De gevraagde maximumstraf is de straf waar ik op hoop."





Een 'toer'

Eén grote vraag bleef tot gisteren onbeantwoord. Waarom vermoordde Danny S. zijn huisarts? "Ik zou het zelf niet weten", antwoordde S. bij het begin van het proces. "Hij was boos op het systeem, de politie en de maatschappij nadat twee weken eerder bij een drugsinval door de politie zijn voordeur was ingebeukt en zijn geld, goud en auto in beslag waren genomen", zei Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van weduwe Catheline overtuigd. "Hij zon op wraak en liet aan al wie het horen wilde, verstaan dat hij 'een toer' zou spelen en 'dat ze nog van hem zouden horen'. Zijn tas stond klaar om naar de gevangenis te gaan. Als een wraakengel besliste hij over leven en dood."





"Het is een psychopaat", vond advocate Julie Vandenbogaerde, die de dochters en een zus en broer van Patrik vertegenwoordigde. "Dokter Roelandt wou je laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis en daarom moest hij boeten", aldus de openbare aanklager.





Op het einde van de zitting kreeg Danny S. van de voorzitter een laatste kans om te zeggen wat er hem op die fatale 1 december had bezield. "Ik gaf de dokter een vuistslag omdat hij wat lacherig deed over de pijn aan mijn schouder en een collega-dokter in bescherming nam voor de slechte behandeling ervan", prevelde hij plots. "Maar ik weet niet waarom ik na de vuistslag, waardoor de dokter op de grond viel, naar het mes greep. Het had nooit mogen gebeuren. Het spijt me. Ik kan geen kwaad woord over de dokter kwijt. Van een medische fout bij de geboorte van mijn zoon, waar ik vroeger over sprak, was geen sprake. Ik zal mijn straf en lot aanvaarden." Zijn advocaten vonden dat er van voorbedachtheid en moord geen sprake was. Doodslag en een maximumstraf van twintig jaar is volgens hen een juistere inschatting. "Eigenlijk beschuldigde hij mijn vader opnieuw", besluit Sophie Roelandt. Uitspraak op 27 maart.