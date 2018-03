Daniël (86) gehuldigd als ziekenhuisvrijwilliger 21 maart 2018

De Sint-Jozefskliniek heeft een van zijn trouwste vrijwilligers in de bloemetjes gezet. De 86-jarige Daniël Huysentruyt is reeds 25 jaar actief binnen het ziekenhuis. "Daniël komt dagelijks op de afdeling geriatrie en helpt de patiënten met het eten geven" , zegt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. "Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn dagelijkse aanwezigheid. Hij is een echte BV : 'een bijzondere vrijwilliger'.





(VDI)