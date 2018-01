Cynthia palmt De Leest in met haar poëzie 31 januari 2018

02u49 0 Izegem Cynthia Depoorter (19) uit Wingene heeft een zware fysieke en mentale beperking, maar dat houdt haar niet tegen om op haar manier heel veel met poëzie bezig te zijn.

De maturiteitsproef die ze dit jaar aflegt bij Dominiek Savio in Gits staat volledig in het teken van haar favoriete hobby. Haar talent ontging ook Geerwin Vandekerckhove, directeur van het Izegemse cultuurhuis De Leest niet. Na een ontmoeting bood hij haar prompt aan om er tijdens de Poëzieweek te komen exposeren.





"Poëzie is iets wat ik vier jaar geleden tijdens een zomerkamp ontdekte," vertelt Cynthia.





"We werden uitgedaagd om zelf iets te schrijven en op het eind van de dag had ik toch iets op papier gezet dat andere mensen mooi vonden. Ik voelde me gesterkt om daar in verder te gaan en gedurende de jaren heb ik onder het alterego TDR zelf heel wat grappige en leerrijke gedichten geschreven. Ik bleef mezelf uitdagen en ontdekte dat ik er mijn creatieve ei in kwijt kon.





Eigen blog

Via http://cynthiadepoorter.blogspot.be/ heb ik ondertussen ook een eigen webstek waar ik mijn poëzie met de wereld deel." Toen Geerwin Vandekerckhove van De Leest een bezoekje aan Dominiek Savio, waar Cynthia verblijft, bracht was hij meteen onder de indruk van haar poëzietalent. "Zo groeide het idee om haar te laten exposeren in een grote kubus van 3 meter op 3 in onze foyer", weet hij. "Haar eerlijke glimlach en warme woorden op papier waren genoeg om haar hier die kans te gunnen." De expositie in De Leest is nog tot eind deze week te bewonderen en maakt deel uit van Cynthia's maturiteitsproef, vergelijkbaar met een eindwerk. Ook Cynthia's moeder en stiefvader zijn in de wolken.





"We zijn enorm trots dat ze zich op deze manier kan ontplooien", klinkt het bij mama Erika.





"Ze kan er al haar emoties in kwijt en dat is mooi om te zien."