Cultuurtrofee voor Izegemse gidsen 02u35 0

De jaarlijkse Cultuurtrofee gaat straks naar de Izegemse gidsen. "Een mooie erkenning voor de inzet op toeristisch en historisch vlak", zegt cultuurschepen Kurt Himpe. "Het is voor de gidsen ook een bijzondere eer aangezien de nieuwe museumsite Eperon d'Or ook net dit jaar geopend werd. Zij hebben een heel divers takenpakket. Ze verzorgen de rondleidingen in het museum en staan ook in voor de stadswandelingen. Ze zorgen ook voor permanentie in het museum en zijn actieve partners bij grote evenementen zoals Open Monumentendag en Erfgoeddag."





De gidsengroep onder leiding van voorzitter Chantal Bracke verdiept zich ook voortdurend in de geschiedenis van de stad en de wereld van schoenen, borstels en de stoommachine. De uitreiking van de Cultuurtrofee vindt in februari plaats en daar zal ook de andere genomineerde in de kijker worden gezet. Dat is Jan Maertens, drijvende kracht achter de nieuwe Emelgemse toneelgroep Archontiko, maar ook voorzitter van Mannenkoor De Kerels en de wijkwerking Dorp met Pit. (VDI)