Cultuurhuis De Leest viert Vlaamse Wielerweek met koersfilm ‘Engel’ VDI

01 april 2019

15u13

Bron: VDI 0 Izegem De Vlaamse Wielerweek is begonnen en naast heel wat koersplezier op de baan en op televisie kun je op dinsdag 2 april in cultuurhuis De Leest ook gaan kijken naar de wielerfilm ‘Engel’.

Deze film van regisseur Koen Mortier is gebaseerd op het leven van wijlen wielrenner Frank Vandenbroucke. ‘Engel’ vertelt het verhaal van prostituee Fae en de beroemde sportman Thierry. Tijdens een vakantie naar Senegal wordt hij verliefd op de Afrikaanse. Tot Thierry zich op een dag onder invloed vreemd gedraagt. Fae ontdekt de volgende ochtend dat Thierry overleden is en wordt ondanks haar onschuld gearresteerd. Ze moest terug naar de kamer waar het allemaal begon om verder te kunnen. Regisseur Koen Mortier zal aanwezig zijn bij de filmvertoning in cultuurhuis De Leest en beantwoordt achteraf alle vragen. De film start om 20 uur. Tickets kosten vier euro.