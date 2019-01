Cultuurhuis De Leest omgetoverd tot poëziepretpark VDI

31 januari 2019

17u23

Bron: VDI 0 Izegem De Leest wordt op zaterdag 2 februari opnieuw een poëziepretpark. “In het kader van de poëzieweek slaan het cultuurhuis en dienstencentrum De Leest, de bibliotheek en Kunstacademie Art’Iz de handen in elkaar”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Het cultuurhuis wordt dan eigenlijk een dichterlijk pretpark en iedereen kan tussen 19 en 21 uur gratis proeven van creativiteit. De bezoeker kan zich laten verrassen door leerlingen van de academie, vrijwilligers van het dienstencentrum, boekenwurmen van de bibliotheek en andere woordengoochelaars”, verduidelijkt cultuurhuisverantwoordelijke Geerwin Vandekerckhove. Het poëziepretpark wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Geen poëziewedstrijd

Voor de eerste keer is er dit jaar geen poëziewedstrijd. “In 2017 werd de Poëzieprijs voor de negentiende keer uitgereikt, maar iedereen was het er over eens dat er sleet op de formule kwam”, zegt de schepen. “Het aantal inzendingen was sterk gedaald en de jury had ook vragen bij de kwaliteit van de ingezonden gedichten. We buigen ons in de komende tijd over een ander concept, want als een culturele prijs uitgereikt wordt, moet dit uiteraard een meerwaarde zijn.”