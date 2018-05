Creatieve workshops in Lab152 17 mei 2018

Met Lab152 in de Gentseheerweg 152 zijn Elke Vangroenweghe en Danièle Seynhaeve gestart met een creatief 'labo' waar allerlei workshops plaatsvinden. De workshops variëren van creatief zijn met beton tot het maken van macramé en gebruik van verftechnieken. Elke is binnenhuisarchitecte en geeft les schilderen en decoratie aan het VTI in Kortrijk. Danièle is binnenhuisinrichter en werkt als ontwerper en verkoper van maatmeubilair. Zij willen hun kennis nu via een reeks workshops doorgeven. Die vinden op donderdagavond plaats in een gerestaureerde schuur. In de workshops is alle materiaal, een drankje en een hapje inbegrepen. Info op de FB-pagina Lab152 of via lab152@gmail.com.





(VDI)