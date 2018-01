Containerbrand aan Bierkasteel 02u30 0

Op de site van brouwerij Bierkasteel in Izegem vatte gisteren namiddag iets over vier uur een afvalcontainer vuur. Dat zorgde voor een stevige rookpluim die enkele meters hoog opsteeg en nogal wat verontruste reacties in de buurt veroorzaakte. De brandweer snelde ter plaatse en had bijna twee uur werk om handmatig het afval uit de container te halen en af te blussen. Gevaar voor overslag naar de brouwerij zelf was er niet. (LSI)