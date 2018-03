Contactverbod na stalking 08 maart 2018

Izegem





Een 47-jarige man uit Meulebeke mag zijn ex uit Izegem niet meer contacteren. Dat besliste de strafrechter in Kortrijk. Nick A. stond terecht omdat hij het voorbije anderhalf jaar de vrouw belaagde en bedreigde. Ondanks de echtscheiding bleef hij haar mailen, bellen, aan haar woning en zelfs haar werkplek passeren. "Hij probeerde me zelfs eens van de weg te rijden", vertelde de vrouw aan de rechter. "Hij wou alleen maar met haar praten om een oplossing te vinden voor hun financiële problemen", pleitte zijn advocate. Houdt hij zich niet aan het opgelegde contactverbod, dan riskeert Nick A. een celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro. (LSI)