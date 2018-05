Contactverbod na belaging huisarts en kinesiste 17 mei 2018

Een man uit Izegem is veroordeeld tot 10 maanden celstraf met probatie-uitstel voor het jarenlang stalken en bedreigen van zijn voormalige huisarts en kinesiste. De rechter legde Peter V. ook een contactverbod op met de huisarts, de kinesiste en beide gezinnen. Peter V. had een goede relatie opgebouwd met zijn huisarts en kinesiste en kende de familie persoonlijk. Toen de man te opdringerig werd, beslisten zowel de arts als de kinesiste om de behandeling van de man stop te zetten. Dat kon hij maar moeilijk verkroppen. Vooral de huisarts moest het ontgelden. Hij verscheen te pas en te onpas aan haar voordeur, stak brieven in haar bus, benaderde haar kinderen en uitte bedreigingen, en dat vier jaar lang. Eén keer zei hij zelfs dat er doden zouden vallen. Aan de huisarts moet de man in totaal 915 euro schadevergoeding betalen, de kinesiste vroeg en krijgt één euro morele schade.





