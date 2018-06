Collegetuin opent voor massabarbecue 26 juni 2018

02u25 0

Prizma Campus College in Izegem zet nu zaterdag uitzonderlijk de deuren van zijn tuin open voor het grote publiek. Dat gebeurt voor Le Grand Départ, het tweede luik van gratis stadsfestival Isotopia. Op het programma staan een massabarbecue en meezingprogramma. "Iedereen mag zijn vlees meebrengen en onze koks staan paraat", vertelt Rik Bruwier. "Wij denken aan de groentjes, stokbrood en sauzen. De ingang bevindt zich langs de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Er is ook kinderanimatie met springkastelen en het gekke kapsalon Quoi!Fuur!. Om 19.30 uur is er het meezingprogramma Allez Chantez met Franse chansons van het orkest van Jean Prez. Meezingen kan door de zangboekjes die we uitdelen. Tussen 19 en 21 uur zijn er ook gidsbeurten in het schoolgebouw. Om 21 uur draaien De Tantes vinylplaatjes." Het evenement is gratis. De organisatie vraagt om bij voorkeur met de fiets te komen en heeft daarvoor een grote fietsparking. Meer info: www.isotopiafestival.be. (VDI)