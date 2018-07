Cindy opent broodjeszaak Whats H@p 06 juli 2018

Cindy De Roubaix heeft met Whats H@p in de Baronstraat 183 haar eigen broodjeszaak geopend. De zaak zit in een hoekpand aan de Vijfwegen en is dus strategisch gelegen voor zowel particulieren als bedrijven die een broodje willen. "Ondernemerschap heeft altijd al in mij gezeten", vertelt Cindy. "Ik heb heel wat ervaring opgedaan in loondienst bij broodjesshop Mammoet in Roeselare, maar nu vond ik het tijd om met een eigen zaak van start te gaan. Ik ben blij dat ik in mijn thuisstad Izegem met een broodjeszaak kan beginnen. We zitten vlak bij enkele grote bedrijven die al te kennen gaven met ons in zee te gaan. Ik rij geregeld rond om bestellingen af te geven en in de zaak staat nog iemand. We kiezen er bewust voor om al om 5.30 uur de deuren te openen zodat ook vroege vogels hier al iets kunnen verkrijgen. Op de menukaart uiteraard een uitgebreid assortiment broodjes, panini's en slaatjes. Je kan hier ook terecht voor koffiekoeken of receptiebroodjes. Belangrijk is ook dat we met honderd procent biologisch afbreekbaar materiaal werken." Meer info via 051/30.71.12 of 0472/78.71.12 of Facebook op de pagina 'Broodjeszaak Whats Hp'. (VDI)