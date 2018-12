Chris loopt 250 kilometer door Sahara BOUWVAKKER ZAMELT GELD IN VOOR VZW REFUSE TO SINK Valentijn Dumoulein

11 december 2018

09u37 0 Izegem Binnen een half jaar wil Chris Seynaeve (38) zich wagen aan de Marathon des Sables, de zwaarste ultraloop ter wereld. De zelfstandig bouwvakker moet zich daarbij door de Sahara in Zuid-Marokko wagen. De temperaturen lopen er op tot 45 graden. Hij loopt de wedstrijd voor de vzw Refuse to Sink en zoekt nog sponsors.

Chris is niet aan zijn sportieve proefstuk toe. Begin 2017 kon hij amper honderd meter lopen, maar na een intensieve training liep hij op het eind van dat jaar zijn eigen Iron Man-wedstrijd. Die bestond uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer wielrennen en 42 kilometer lopen. Hij zamelde er 8.000 euro voor het Fonds Kind- en Orgaantransplantatie mee in. "Een prestatie waar ik nog altijd fier op ben, maar nadien begon het weer te kriebelen", zegt hij. "Het was alsof het sportieve beest in mij ontwaakt was. Ik voelde dat er nog meer in zat en besloot een nieuwe sportieve uitdaging te zoeken die ik wederom aan het goede doel kon koppelen. Zo ben ik op de Marathon des Sables gestoten. In april 2019 waag ik me aan die zesdaagse ultraloop dwars door de Sahara."

Tom Waes

Het wordt voor Chris meteen een uitdaging van een heel ander kaliber. In totaal moet hij 250 kilometer afleggen en dat in etappes die variëren van 20 tot 84 kilometer. In ons land is de wedstrijd vooral bekend door de deelname van acteur Tom Waes in 2010. Toen deed hij dat voor zijn tv-programma Tomtesterom. "Overdag kan de temperatuur er tot 45 graden oplopen, dus dat wordt mijn zwaarste uitdaging", vertelt Chris, die zich opnieuw laat begeleiden door sportcoach Jesse Vannieuwenhuyse. "Gelukkig ben ik al een heel jaar volop aan het trainen. Ik had het voordeel dat ik tijdens de hittegolf van deze zomer al eens in temperaturen kon oefenen die in de buurt kwamen. Het schijnt wel dat hoe beter je conditie is, hoe minder last je van die hitte zou hebben. Ik nam reeds deel aan tal van wedstrijden om daar aan te werken. Zo liep ik verschillende marathons en reed ik mee in de E3-prijs en Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. In september nam ik ook met succes deel aan de triatlon van Almere in Nederland. Ik deed er 13 uur en 27 minuten over, anderhalf uur beter dan mijn eerste triatlon in december. Dit najaar wil ik me focussen op klimmen en het zand overwinnen. Daarom doe ik mee aan diverse strandlopen en ga ik ook in de Ardennen trainen."

Duchenne

Dit keer wil Chris zijn uitdaging wijden aan de Roeselaarse vzw Refuse to Sink, die zich inzet voor mensen met de ziekte van Duchenne. "Daarnaast steunen we ook het zieke jongetje Kymani Verplancke uit Brugge", zegt Chris. "Hij heeft een niet erkende ziekte en we willen sparen voor een speciale fiets, waardoor hij mobieler wordt. Daarom zou ik graag de nodige sponsors vinden. Er zijn al voorzichtige contacten met de stad om me daarbij te helpen en vanaf januari zou Focus- WTV me volgen bij mijn trainingen" Meer info op de Fb-pagina 'Iron force for Children'.