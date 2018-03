Chris bindt weer loopschoenen aan voor goede doel 21 maart 2018

03u02 0

Chris Seynaeve, die in 2017 een heel jaar trainde om in december met succes een triatlon voor het goede doel af te leggen, heeft de smaak opnieuw te pakken. De bouwvakker wil dit jaar meerdere sportwedstrijden afwerken en wil daar een goed doel aan koppelen. Chris was vroeger een echte bourgondiër en een kettingroker, maar in januari 2017 liet hij beide gewoontes achter zich om met een blitz-sportcarrière na zijn werkuren te beginnen. Een heel jaar trainde hij om in december met succes een triatlon af te leggen.





"Hoewel ik die dag serieus heb afgezien, heb ik sindsdien wel de smaak te pakken", vertelt Chris. "Amper vier weken na die triatlon ben ik opnieuw beginnen trainen. Nu heb ik het doel opgevat om op 25 augustus de Iron Man-triatlon van Vichy te lopen. De komende weken wil ik me ook al aan de marathon van Antwerpen en de E3-prijs voor wielertoeristen wagen."





"Later dit jaar volgen nog enkele (halve) marathons. Ik ben dagelijks aan het trainen hiervoor. Daarom groeide het idee om een goed doel aan mijn loopreeks te koppelen. Er is alvast contact met de vzw Pinochio, ten voordele van kinderen met brandwonden. Graag zou ik ook wat meer bekendheid op nationaal vlak voor mijn initiatief genereren, maar dat is aartsmoeilijk. Goede doelen laten de uitwerking vaak aan ons zelf over, terwijl een duwtje in de rug van een BV veel zou doen. Daarom lanceer ik een oproep via deze weg."





Alle suggesties zijn welkom op het mailadres van medecoördinator tinne40@gmail.com of de FB-pagina 'Kinderen mijn doel, sport mijn hobby'. (VDI)