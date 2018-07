Chiromeisjes zoeken vervoer naar kampplaats 06 juli 2018

02u39 0

De Chiromeisjes van Emelgem zijn op zoek naar mensen die hen op woensdag 11 juli in de voormiddag naar hun kampplaats in het Antwerpse Geel willen rijden.Aanvankelijk zouden de 77 leden met de trein tot daar gaan, maar de staking van NMBS gooit roet in het eten. "We zoeken dus een alternatief", vertellen leidsters Febe Schelpe, Dagmar Debruyne, Merel Vanfleteren en Elien Vankeirsbilck. "Als er mensen bereid zijn om ons te vervoeren of met een bus te brengen zou dat fantastisch zijn. Zelf een bus regelen is dubbel zo duur als de trein en dat geld hebben we niet. Ons kampmateriaal komt met een vrachtwagen. Dankzij de ouders hebben we nu al vervoer voor 24 leden, maar er is dus vervoer voor nog een pak meer kinderen nodig." Wie de groep kosteloos wil vervoeren, kan mailen naar chiromeisjesemelgem@outlook.com. Ze verzamelen woensdag om 9.30 uur aan het station van Izegem.





(VDI)