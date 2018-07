Chiromeisjes toch op kampplaats geraakt 12 juli 2018

De Chiromeisjes van Emelgem zijn gisteren dan toch op hun kampplaats in het Antwerpse Geel geraakt. De leden van de jeugdbeweging zaten met de handen in het haar, omdat hun trein door de staking van de NMBS niet reed. Daarop lanceerden ze in de krant een oproep wie hen kon vervoeren. "Door het artikel hebben we redelijk wat respons gekregen van mensen die het wel zagen zitten om te rijden", vertelt Lauren Vandepitte. "Uiteindelijk contacteerde een busmaatschappij ons en die heeft ons voor een schappelijke prijs naar onze kampplaats gebracht." (VDI)