Chauffagist merkt gaslekje op LSI

14 januari 2019

18u17

Bron: LSI 0

Bij onderhoudswerken aan de chauffage van een woning in de Dahliastraat in Izegem heeft een chauffagist maandagnamiddag rond 15u15 een gaslek opgemerkt. De man stelde vast dat de gasmeter nog bleef draaien niettegenstaande de chauffage niet meer werkte en er geen andere toestellen meer actief waren. Veiligheidshalve verwittigde hij de brandweer. De Izegemse post van de brandweerzone Midwest snelde ter plaatse en stelde vast dat een aansluiting van het gasfornuis verouderd was waardoor er een klein gaslekje was ontstaan. Het euvel kon snel opgelost worden.