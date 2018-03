Celstraf met uitstel voor verkopen heroïne 20 maart 2018

Een man uit Izegem is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel onder voorwaarden voor de verkoop van heroïne, vooral in het Roeselaarse drugmilieu.





Pedro D. ging tot 13 keer per maand naar Nederland om zijn drugs te halen en ging die daarna leveren bij drugsverslaafden in Roeselare. De man zei dat hij zelf gebruikte maar nooit drugs had verkocht. Toch heeft de rechter een vermogenswinst van 10.000 euro verbeurd verklaard. Hij moet ook een geldboete van 1.200 euro betalen. Ook anderen in het dossier kregen celstraffen, voornamelijk onder voorwaarden. (AHK)