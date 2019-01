Celstraf met uitstel voor man die denkbeeldige minderjarige zoon aan pedofielen aanbood Alexander Haezebrouck

02 januari 2019

11u50

Een 31-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf met uitstel voor het bezitten verspreiden van kinderporno. Op de chatsite Bullchat gaf hij zichzelf uit als ‘Youngdad’ of ‘Singledad’ en bood daar zijn denkbeeldig zoontje aan pedofielen aan voor seksuele diensten. Uiteraard bestond het zoontje niet maar deed de man dat puur voor de spannende chatgesprekken waarin ze discussieerden wat wel en niet kon. Het was een Nederlandse man die met Kevin E. in gesprek ging, die het uiteindelijk ging melden aan de politie. Bij een huiszoeking bij K. E. werd kinderpornografisch materiaal gevonden, hij wisselde ook links naar websites waar kinderpornografisch materiaal te zien was uit tijdens chatgesprekken op KIK en Skype. Naast de celstraf moet Kevin E. ook een boete betalen van 4.000 euro waarvan 2.000 euro effectief en moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Hij is ook vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag tien jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.