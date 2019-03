Celstraf met uitstel voor 52-jarige man die seksueel getinte berichten stuurde naar 15-jarige jongen Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

13u30 0 Izegem Een 52-jarige man uit het Oost-Vlaamse Lede is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor het aanzetten tot ontucht en het bezit van kinderporno nadat hij een jaar lang seksueel getinte berichten stuurde naar een 15-jarige jongen uit Izegem.

De man uit Lede en de toen 15-jarige jongen leerden elkaar kennen in 2016 via de chat op TMF. De gesprekken gingen al snel de seksuele richting uit en de man vroeg de minderjarige jongen om naaktfoto’s. De jongen stuurde hem twee keer een naaktfoto. Eén keer stuurde de man een foto van zijn geslachtsdeel terug, alleen bleek dat een foto te zijn die hij van het internet had geplukt. De moeder van de jongen had de gesprekken per ongeluk ontdekt. Nadien lieten ze Wim V. duidelijk blijken dat hij moest stoppen, maar dat deed hij niet. Naast de celstraf moet hij ook een boete van achtduizend euro betalen. Aan de minderjarige jongen moet hij vijfhonderd euro schadevergoeding betalen, de beide ouders krijgen driehonderdvijftig euro schadevergoeding.