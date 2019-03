Celstraf met uitstel voor 22-jarige drugdealer Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

14u53 0

Een 22-jarige jongeman uit Izegem is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel voor het dealen van drugs. De politie kwam Christophe B. op het spoor tijdens een huiszoeking in een ander drugdossier. De huiszoeking vond plaats op 15 april 2018 in de woning van een vrouw die drugs dealde. Christophe B. bleek ook aanwezig in de woning en had geld en drugs op zak. De jongeman gaf toe dat hij zijn drugshandel sinds januari opnieuw had opgestart. Bij de uitlezing van zijn gsm bleek de jongeman honderd gram cannabis per week te verkopen. “Ik heb ondertussen werk en verkoop geen drugs meer”, zei de jongeman tegen de rechter. De jongeman moet niet naar de cel, maar moet wel enkele voorwaarden naleven.