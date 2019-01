Cellist Frans Grapperhaus in De Leest VDI

11 januari 2019

16u25

Op woensdag 16 januari om 20 uur is de Nederlandse cellist Frans Grapperhaus in cultuurhuis De Leest te gast. Hij staat er op de planken met ‘Ik wou dat ik twee hondjes was’. Hij wil in zijn voorstelling zijn fascinatie voor Bach duidelijk maken. Je kent hem misschien als cellist bij Kommil Foo, projecten met Wannes Cappelle of als wederhelft van actrice Maaike Cafmeyer. Tickets kosten 10 euro via 051/33.76.10.

