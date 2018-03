Casini opent voormalige bakkerij van opa 07 maart 2018

02u28 0 Izegem Ruim een jaar nadat Ignace Declercq zijn bakkerij sloot, is er opnieuw leven in de zaak in de Baron de Pélichystraat.

Dit keer zorgt kleinzoon Casini Spillebeen (23) er samen met zijn vriendin Amber onder de noemer 'Spillebeen brood en dessert' voor vers brood. En de bakkersmicrobe zit in de familie, want vader Tom runt in Beitem ook al een bakkerij. "Het bakken zit bij ons inderdaad in het bloed", glimlacht Casini. "Mijn grootvader Ignace moest indertijd stoppen door ziekte, maar ik ben blij dat de bakkerij nu alsnog verder gezet wordt." Ignace vertoeft momenteel in Tenerfie, maar binnen een maand komt hij eens kijken hoe de zaak eruit ziet. "We maken er werk van om ook speciaalbrood aan te bieden en verder is ook patisserie een van onze kenmerken. Ook in chocolade blinken we uit. Momenteel valt er via onze Facebookpagina zelfs een chocoladen paashaas te winnen", aldus het jonge koppel. (VDI)