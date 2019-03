Cartoonist Geinz tekent tweede Rosse Ridder-album Valentijn Dumoulein

07 maart 2019

14u21

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Met ‘Apocalyps’ heeft cartoonist Geinz, in het dagelijkse leven Frits Deblieck (46), een tweede album van zijn stripfiguurtje De Rosse Ridder klaar. Daarin beleeft de dappere maar vooral klungelende held weer heel wat avonturen.

”Ja, ik ben fan van De Rode Ridder”, lacht Geinz. “Daar is inderdaad ooit de inspiratie voor De Rosse Ridder ontstaan, al gaat het mijn versie echt wel om een parodie. Mijn ridder beleeft allerlei dwaze avonturen en begint er goedbedoelend aan, maar verprutst het altijd op de een of andere manier.”

Populaire cultuur

Het album bestaat uit gags, waarin een verhaal in drie strookjes afgerond is. “Een bewuste keuze, want dat geeft me meer vrijheid dan een heel album lang één verhaal te vertellen”, meent Geinz. “Ik haal inspiratie uit allerlei zaken, maar toch vooral uit populaire cultuur. Fans van Star Wars en Lord of the Rings zullen af en toe knipoogjes naar die reeksen in mijn werk vinden.”

Het tweede album is nu een feit, maar ondertussen is Geinz al hard aan het werk aan een derde album. “Dat moet eind volgend jaar uitkomen”, zegt hij. “Het blijft overigens daar niet bij. Via mijn webshop kunnen mensen ook leuke gadgets kopen, zoals een LEGO-poppetje van De Rosse Ridder of zelfs zijn eigen biertje. Idealerwijs stel ik ooit eens een heel cadeaupakket rond De Rosse Ridder samen.”

Signeersessies

’Apocalyps’ is te koop in de betere stripspeciaalzaken, waaronder De Boekenwulf in Kortrijk. Daar zal Geinz op 16 maart van 14 tot 17 uur signeren. Op zaterdag 30 maart doet hijdat van 10 tot 12 uur in de Standaard Boekhandel van Izegem. De adviesprijs is 9,99 euro.