Buurderij viert tweede verjaardag op Camping Knuffel 24 augustus 2018

De Buurderij, een bestelpunt voor groenten, vlees, zuivel en fruit bij lokale land- en tuinbouwers, viert zijn tweejarig bestaan. Gebruikers bestellen online wat ze willen en kunnen dat éénmaal per week op een vaste locatie afhalen. Normaal is dat het Emelgemseplein, maar vandaag kan je uitzonderlijk terecht op Camping Knuffel, een initiatief van KWB waar ouders en kinderen een nachtje kunnen kamperen op het terrein van de Chirojongens langs de Reperstraat. De Buurderij slaat er om 17.30 uur zijn tenten op en er zal een receptie zijn. Dit jaar kondigt de Buurderij ook de nationale campagne 'Onze vork is ons sterkste wapen' aan, waarbij een andere manier van produceren en consumeren centraal staat.