Burgers denken mee over klimaatbeleidsplan

02u51 0 Izegem De stad wil na de zomer een klimaatbeleidsplan op papier hebben en wil daarom op woensdag 21 februari rond de tafel gaan zitten met inwoners die mee over het onderwerp willen brainstormen.

Het plan voorziet in mogelijke acties voor de stadsdiensten en acties door burgers, verenigingen en bedrijven. Het is opgebouwd rond thema's als openbaar domein en verplaatsing, gebouwen en verlichting, wonen, bedrijven en leven.





"Bedoeling is om die avond om 19.30 uur in zaal Meilief van het stadhuis tijdens verschillende sessies van ideeëen te wisselen. Burgers mogen al hun suggesties mee brengen. We doen ook een extra oproep aan laatstejaars van secundaire scholen om ook massaal aanwezig te zijn. Zij vormen tenslotte de toekomst van onze gemeente."





Actieplan

Begin maart volgt er een terugkoppeling met de weerhouden ideeën. Daarna zal de input van de denkdag in een actieplan uitgeschreven worden dat in september op de gemeenteraad komt. Inschrijven kan via de site van stad Izegem. (VDI)





