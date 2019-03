Burgemeester in het gips nadat hij voet verzwikt bij het lopen VDI

11 maart 2019

15u58

Bron: VDI 1 Izegem Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zit nog minstens tien dagen in het gips nadat hij vrijdag bij het lopen zijn voet heeft verzwikt. De aftrap van het Blue Bike-systeem aan het station moest hij daarom aan schepen Caroline Maertens overlaten, al daagde hij toch op krukken op.

”Ik was amper achthonderd meter ver toen ik tussen het voetpad en een haag mijn voet omsloeg”, vertelt de burgemeester. “Ik heb blijkbaar wat ze in medische termen een avulsiefractuur noemen. Daarbij is het lichaamsweefsel helemaal van het bot verbroken. Het gaat toch om een flinke blessure, want ik moet nu tien dagen in het gips zitten. Niet evident, want maandag was ik bijvoorbeeld verwacht op een fotoshoot in aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 26 mei. Ze zullen me noodgedwongen van aan de middel op foto moeten zetten”, grapt de burgemeester. “De komende dagen worden niet evident, want ik kan bijvoorbeeld ook niet met de wagen rijden.”