Burgemeester gaat op buurtbezoek 01 juni 2018

02u33 0

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) trekt in juni vier keer naar verschillende buurten in de stad. Dat doet hij als bedanking voor het vertrouwen dat hij kreeg, maar ook met de vraag wat er nog beter kan in de stad. De aftrap gebeurt nu zondag 3 juni tussen 10.30 en 13 uur in het Dorpshuis van Emelgem. Er zal ook een streepje muziek zijn, een fotobooth en kinderanimatie. De volgende edities vinden plaats op zaterdag 9 juni tussen 17.30 uur en 20 uur bij de jongenschiro van Kachtem in de Hogestraat 10, op zondag 10 juni tussen 10.30 en 13 uur in zaal Iso in de Sint-Jorisstraat en op zaterdag 23 juni tussen 17.30 en 20 uur in zaal Molenwiek op de Bosmolens in de Karel de Goedelaan. (VDI)