Burgemeester en schepenen serveren ontbijt in rusthuis

01 maart 2019

12u49

Bron: VDI 0 Izegem In heel wat gemeentes gaat het schepencollege deze week onder de noemer Expeditie Zorg op bezoek bij de eigen zorginstellingen. In Izegem staken burgemeester Bert Maertens en schepenen Ann Van Essche, Lisbet Bogaert en Caroline Maertens ook zelf de handen uit de mouwen en serveerden ontbijt aan de bejaarden.

Expeditie Zorg is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeentes. Door een kennismakingsronde langs de eigen zorginstellingen wil de VVSG de nieuwe besturen warm maken om verder in te zetten op hun eigen zorgverhaal.

“Steeds belangrijker”

Zorgschepen Ann Van Essche (CD&V) blies alvast de loftrompet voor de vele zorginstellingen in de stad. “Ze mogen trots zijn op de zorg die ze organiseren: hun hulp maakt Izegem echt mooier. Zorg wordt steeds belangrijker en in elk verhaal van iedere burger komt zorg voor. We zijn ook trots op deze instellingen en waarderen al wie zich inzet om deze zorg in stand te houden: van verplegend personeel, tot administratie en ook zeker alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Naast het bedelen van maaltijden gingen we ook langs op andere locaties, zoals het dienstencentrum, om aan den lijve te ondervinden hoe goed er gezorgd wordt voor onze inwoners.”

