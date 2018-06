Buren lanceren nieuw bier in kasteel Wallemote 27 juni 2018

02u27 0 Izegem Buren Chris Vandecaveye en Jurgen Vermeylen lanceren op woensdag 4 juli hun tweede biertje Jurist Pro Deo op een bierdegustatie in kasteel Wallemote. Het duo brouwt al sinds eind 2016 onder de naam Better Beer Brewers en bracht ook al de Jurist Triple Gold uit.

"Na het volgen van een biercursus in 't Stampkot kwamen we op het idee zelf eens een proefbrouwsel te maken", zeggen de buren. "We konden terecht bij brouwerij Maenhout in Pittem. Dat eerste brouwsel viel toen zo in de smaak dat alle flesjes in geen tijd de deur uit waren. We hadden met de Jurist Triple Gold een stevig biertje van 7,9 ° gemaakt met onder andere jeneverbes en kardemom als basis."





Better Beer Brewers

Omdat Maenhout voor grotere producties bezet was, zochten en vonden de Better Beer Brewers een nieuw onderkomen bij Jef Pirens van d'Oude Maalderij in Emelgem. "Ons bier is al in verschillende drankcentrales (bij Rudy Ampe en Rosseel) restaurants (Prinsessenhof, Bardue) en cafés (In de Oude Sint-Pieter en 't Elfde Gebod) beschikbaar", vertelt Chris.





Ondertussen is er met de Jurist Pro Deo een tweede bier klaar. "Een blond bier met een iets lager alcoholgehalte en dus makkelijker drinkbaar", vertelt Jurgen. "Je zal het voor het eerst kunnen proeven op 4 juli tijdens de degustatie in kasteel Wallemote."





Inschrijven kost vijf euro via bieruitizegem@gmail.com. Ook de andere Izegemse brouwerijen Van Honsebrouck, 't Alternatief en d'Oude Maalderij staan op de degustatieavond. (VDI)