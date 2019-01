Budd’Iz krijgen Groene Pluim VDI

14 januari 2019

16u22

Bron: VDI 0

De Groene Pluim, een jaarlijkse bekroning van politieke partij Groen voor wie iets moois verwezenlijkt heeft, gaat dit keer naar de Budd’Iz. Het gaat om de vrijwilligers van de buddywerking van de stad. Zij helpen anderstalige nieuwkomers bij alledaagse praktische zaken die voor hen nog nieuw zijn.

“Dit gaat onder ander over geld afhalen, leren fietsen, een mutualiteit, bepaalde elektrische toestellen, een huurcontract, het leren kennen van onze voedingsmiddelen en ga zomaar door”, vertelt gemeenteraadslid Veerle Renier. “ Zaken die voor ons zo evident zijn maar waarbij de Budd’Iz van onschatbare waarde zijn. Dat en veel meer is wat vrijwillige buddy’s doen. Daarmee vervullen ze een belangrijke taak in de integratie en welzijn van asielzoekers en vluchtelingen en bewijzen ze de samenleving een grote dienst. Bovendien tonen ze dat er een keuze is die we kunnen maken. Ook voor hen is niet ieder contact en dag even gemakkelijk, maar de vreemde blijft een vreemde tot je hem wil ontmoeten.’

Groen bedankte de vrijwilligers voor hun inzet met het Izegems Schoentje, een gebakje van eigen bodem.