Brouwerij Het Alternatief lanceert twee nieuwe biertjes Redactie

07 december 2018

16u31 1 Izegem Piet Salomez (55) van brouwerij Het Alternatief heeft na vijf jaar twee nieuwe bieren aan zijn assortiment toegevoegd.

“Veel mensen komen met een kerstbier op de proppen, maar dat vond ik te beperkt in tijd en daarom heb ik voor een Winters Kruidenbier gekozen”, vertelt hij. “Het gaat om een bier met een uitgesproken karakter. Je bent er fan van of niet. In dit geval gaat het om een bruin bier van 8 procent met kardemon, koriander, kruidnagel en vanille. Er zitten ook nog enkele geheime kruiden in. Het gaat om een krachtig en complex bier dat ideaal is als afsluiter na een maaltijd. Het gaat om een buitenbeentje in mijn gamma.” Op het etiket van het bier prijkt een winters sneeuwtafereel van het Izegemse kasteel Het Blauwhuis.

Het tweede nieuwe bier is Iseghems Oud Bruin. “Het is een bier van gemengde gisting dat je kunt vergelijken met de Rodenbach Vintage of Rodenbach Grand Cru”, vindt Piet. “Het basisbier is Eerwaarde Pater – ook uit mijn gamma – dat op wijnvaten gelagerd is. Zo zijn vaten van verschillende jaargangen gemengd met vers bier. In dit geval was dat een ander bier uit mijn gamma, Tatsevoet. De smaken en aroma’s van hout en wijn zijn sterk aanwezig in dit bier. Het past perfect bij een kaasbuffet.”

Piet blijft ondertussen niet stil zitten. Volgend voorjaar lanceert hij nog een nieuw biertje, de Saison Caractère. Meer info op www.brouwerijhetalternatief.be.